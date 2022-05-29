Генштаб: на всех направлениях враг несет потери. Крым принимает раненых бойцов РФ

09:20 29 мая Киев, Украина

На сайте Генштаба ВСУ опубликована утренняя сводка с фронта по состоянию на 6.00 воскресенья, 29 мая.

На Волынском и Полесском направлениях отмечается увеличение количества мер оперативной и боевой подготовки в ходе проверки сил реагирования вооруженных сил Беларуси.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов позиции сил обороны в Сумской области.

На Слобожанском направлении враг принимает меры для недопущения дальнейшего продвижения украинских подразделений в направлении границы.

На Харьковском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая.

На Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других.

На Донецком направлении противник ведет наступательные действия, увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении противник применил штурмовую авиацию вблизи Дибровы, пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в районе города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Боброво враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции, нанес авиационные удары в районе Устиновки.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. Враг безуспешно проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка, отошел с потерями. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки.

На Авдеевском направлении противник без особого успеха пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое.

На Южнобужском направлении враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.

Российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие.

Противник продолжает нести потери. Сообщается, что за минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".

"На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых. Интенсивно производится сбор донорской крови", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее сообщалось, что после окончания битвы за Северодонецк, независимо от ее исхода, ВСУ получат возможность возобновить контрнаступление на оперативном уровне.