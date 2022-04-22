Генсеком ООН едет в Москву для встречи с Путиным

Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел рф Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также встретится с президентом россии Владимиром Путиным
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Антониу Гутерриш на встрече с Путиным надеется поговорить об установлении мира в Украине и обсудить будущее многосторонних отношений, сообщила представитель офиса генсека ООН Эри Канеко.
19 апреля генсек ООН попросил президента рф Владимира Путина принять его в Москве, а президента Украины Владимира Зеленского — принять его в Киеве, чтобы обсудить меры по мирному урегулированию.
Антониу Гутерриш станет вторым крупным западным политиком, который лично встретится с президентом россии Владимиром Путиным после начала войны в Украине.
11 апреля россию посетил канцлер Австрии Карл Нехаммер, который назвал переговоры с Путиным «очень прямыми, открытыми и жесткими», а также отметил, что это был «не дружеский визит».
Антониу Гутерриш на встрече с Путиным надеется поговорить об установлении мира в Украине и обсудить будущее многосторонних отношений, сообщила представитель офиса генсека ООН Эри Канеко.
19 апреля генсек ООН попросил президента рф Владимира Путина принять его в Москве, а президента Украины Владимира Зеленского — принять его в Киеве, чтобы обсудить меры по мирному урегулированию.
Антониу Гутерриш станет вторым крупным западным политиком, который лично встретится с президентом россии Владимиром Путиным после начала войны в Украине.
11 апреля россию посетил канцлер Австрии Карл Нехаммер, который назвал переговоры с Путиным «очень прямыми, открытыми и жесткими», а также отметил, что это был «не дружеский визит».
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