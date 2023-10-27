Генсек НАТО: Украине требуются качественные и мощные оборонные возможности

19:23 25 октября Киев, Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер заявил, что для защиты Украины необходимы "качественные, большие и быстрые" возможности, ведь смелость и героизм украинских военных "не останавливает дроны и не перехватывает российские ракеты". По его словам, оборонная промышленность всегда была важной, но сегодня она жизненно необходима по трем причинам: для поддержки Украины, усиления собственного сдерживания и обороны, а также сохранения технологического преимущества НАТО.

Об этом Йенс Столтенберг сказал во время выступления на Индустриальном форуме Североатлантического альянса (NATO-Industry Forum 2023).

"Когда войска рф пересекли границу, многие ожидали, что Украина терпит поражение за считанные дни, но они выстояли и бились упорно. Чрезвычайное мужество и героизм украинского народа снова и снова превосходит ожидания. Но только смелость не останавливает дроны, а героизм не может перехватить ракеты. Чтобы защититься, Украине нужны возможности, качественные, большие и быстрые. Поэтому я приветствую, что союзники по НАТО предоставляют Украине беспрецедентный уровень поддержки, начиная от танков и беспилотников до F-16 и боеприпасов", — сказал генсек НАТО.

По его словам, военная поддержка, оказанная Украине, истощила собственные запасы стран-членов Альянса.

"Мы в основном сделали это путем истощения собственных запасов, и это не устойчивое решение. Поэтому сейчас нам нужно наращивать производство, чтобы удовлетворить потребности Украины, а также укрепить собственное сдерживание и защиту", — пояснил Столтенберг.

Он отметил важность усиления отношений НАТО с промышленностью.

"Когда эта война закончится, пути назад, к тому, где мы были раньше, уже не будет. Мы столкнемся с более агрессивной россией, усиленным Китаем и более нестабильным миром. Поэтому мы должны адаптироваться на долгосрочную перспективу", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что на состоявшемся в июле этого года Вильнюсском саммите Альянса страны-члены обязались инвестировать по меньшей мере 2% своего ВВП на оборону.

"Они сделали это на Вильнюсском саммите . Первыми мы взяли на себя обязательство инвестировать в оборону в 2014 году в Уэльсе после незаконной аннексии Крыма россией. Тогда язык был больше похож на переход к тому, чтобы тратить 2% ВВП на оборону, и многое союзников двигались к этой цели, и почти у всех союзников есть планы достичь этого в ближайшее время", — сказал он.

Столтенберг призвал правительства государств-союзников к упрощению регулирования инвестиций в оборонную ветвь.

"Несмотря на то, что существуют национальные нормативные акты, которые являются более или менее стандартизированным подходом, оборонная промышленность более зарегулирована, чем другие отрасли. Это также означает, что доходы и рентабельность инвестиций являются более регулируемыми. И мы должны обеспечить, чтобы эти правила, которые существуют по разным историческим причинам, не являлись препятствием для долгосрочного инвестирования. Потому что, если существуют помехи для долгосрочных инвестиций, мы фактически подрываем нашу собственную безопасность", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Он подчеркнул, что оборонная сфера пользуется "странным спросом".