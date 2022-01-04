Генсек НАТО созывает заседание Совета Россия-НАТО

17:42 04 Январь Киев, Украина





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг запланировал на следующую неделю специальную встречу послов союзников и высших должностных лиц России

Об этом заявил во вторник официальный представитель НАТО.

Заседание совета - формат, используемый для диалога с 2002 года, - состоится в Брюсселе 12 января после того, как официальные лица США и России проведут переговоры по безопасности 10 января в Женеве.

"Любой диалог с Россией должен строиться на основе взаимности, учитывать беспокойство НАТО действиями России... и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО", – заявил представитель, имея в виду кризис в Украине.

Накануне экс-генсек НАТО, а ныне международный лоббист Андерс Фог Расмуссен заявил, что Альянс должен заставить Путина "раскрыть его карты" (call his bluff - англ.).

"Путин получает максимальную выгоду в невыгодной для него ситуации, но его тактика работает только если мы поддаемся. Для НАТО пришло время заставить его раскрыть карты. Мы не можем дать Путину ни право управлять европейской безопасностью, ни де-факто вето в отношении евроатлантических амбиций Украины и Грузии", - заявил Расмуссен.

Ранее директор Центра Карнеги в Москве Дмитрий Тренин объяснил, какую роль переговоры с НАТО играют в диалоге Запада и России по поводу требований Москвы, касающихся нерасширения Альянса на Украину и т.д.

"Переговоры между Россией и Западом в этом месяце проходят по трем каналам: (1) с США: реальные переговоры; (2) из НАТО: дискуссии по военным деталям; (3) ОБСЕ: полупубличная платформа/формальность. Надеюсь, что первый раунд не станет последним", - отметил Тренин в социальной сети Twitter.

В декабре президент России Путин настаивал, что Москва требует немедленной реакции на ее требования и не предпримет попытки их "заговорить". Путин также заявлял, что в случае продолжения "явно агрессивной линии" Запада, Россия будет прибегать к "военно-техническим мерам".



4 декабря в издании The Hill бывший высокопоставленный чиновник США в администрации Буша-младшего, а ныне эксперт исследовательского центра Council on Foreign Relations Томас Грэм призвал Запад не изменять стратегический подход по интеграции Украины, но достигать этой цели постепенно.