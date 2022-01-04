Генсек НАТО созывает заседание Совета Россия-НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг запланировал на следующую неделю специальную встречу послов союзников и высших должностных лиц России
Об этом заявил во вторник официальный представитель НАТО.
Заседание совета - формат, используемый для диалога с 2002 года, - состоится в Брюсселе 12 января после того, как официальные лица США и России проведут переговоры по безопасности 10 января в Женеве.
Накануне экс-генсек НАТО, а ныне международный лоббист Андерс Фог Расмуссен заявил, что Альянс должен заставить Путина "раскрыть его карты" (call his bluff - англ.).
Ранее директор Центра Карнеги в Москве Дмитрий Тренин объяснил, какую роль переговоры с НАТО играют в диалоге Запада и России по поводу требований Москвы, касающихся нерасширения Альянса на Украину и т.д.
В декабре президент России Путин настаивал, что Москва требует немедленной реакции на ее требования и не предпримет попытки их "заговорить". Путин также заявлял, что в случае продолжения "явно агрессивной линии" Запада, Россия будет прибегать к "военно-техническим мерам".
4 декабря в издании The Hill бывший высокопоставленный чиновник США в администрации Буша-младшего, а ныне эксперт исследовательского центра Council on Foreign Relations Томас Грэм призвал Запад не изменять стратегический подход по интеграции Украины, но достигать этой цели постепенно.
4 декабря в издании The Hill бывший высокопоставленный чиновник США в администрации Буша-младшего, а ныне эксперт исследовательского центра Council on Foreign Relations Томас Грэм призвал Запад не изменять стратегический подход по интеграции Украины, но достигать этой цели постепенно.
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