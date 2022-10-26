Генсек НАТО прокомментировал поставки иранских беспилотников рф

13:28 26 октября Киев, Украина





Об этом он сказал на борту американского авианосца Джордж Буш, который в настоящее время участвует в учениях НАТО Neptune Strike 2022 в Средиземном море, сообщается на сайте НАТО. Россия не должна использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг , комментируя поставки иранских беспилотников россии.Об этом он сказал на борту американского авианосца Джордж Буш, который в настоящее время участвует в учениях НАТО Neptune Strike 2022 в Средиземном море, сообщается на сайте НАТО.

"В последние дни мы также видели, как Иран оказывает военную поддержку российским военным усилиям. Это неприемлемо. Ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне. Поэтому я приветствую введение строгих санкций против Тегерана союзниками и Европейским союзом", - сказал он.

По его словам, война россии против Украины находится "в ключевом моменте".

"Президент путин отвечает на свои неудачи на поле боя еще большей агрессией. Удары по гражданскому населению, по гражданской энергетической инфраструктуре, и беспилотные и ракетные удары по жилым кварталам. Теперь россия ложно утверждает, что Украина готовится применить радиологическую "грязную бомбу" на своей территории. Союзники по НАТО отвергают это откровенно ложное утверждение", - заявил генсек.

Столтенберг напомнил о закономерности, когда "россия обвиняет других в том, что они намерены сделать сами - от Сирии до Украины".

"Россия не должна использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации. Мир внимательно наблюдает", - подчеркнул он.

Генсек в очередной раз заявил, что НАТО не является участником войны в Украине, но будет продолжать поддерживать право украинцев на самооборону столько, сколько потребуется.