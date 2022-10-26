Генсек НАТО прокомментировал поставки иранских беспилотников рф

Россия не должна использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя поставки иранских беспилотников россии.
Об этом он сказал на борту американского авианосца Джордж Буш, который в настоящее время участвует в учениях НАТО Neptune Strike 2022 в Средиземном море, сообщается на сайте НАТО.
Об этом он сказал на борту американского авианосца Джордж Буш, который в настоящее время участвует в учениях НАТО Neptune Strike 2022 в Средиземном море, сообщается на сайте НАТО.
По его словам, война россии против Украины находится "в ключевом моменте".
Столтенберг напомнил о закономерности, когда "россия обвиняет других в том, что они намерены сделать сами - от Сирии до Украины".
Генсек в очередной раз заявил, что НАТО не является участником войны в Украине, но будет продолжать поддерживать право украинцев на самооборону столько, сколько потребуется.
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