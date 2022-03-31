Генсек НАТО предупредил о новых атаках России на Украину

17:41 31 марта Киев, Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о готовящихся новых атаках российской армии в Украине: войска не отводятся, а перемещаются на новые позиции, сообщает The Guardian.

«Россия пытается перегруппировать их, усилить и перевооружить для наступления в Донбассе. Мы ожидаем новых наступательных операций, которые принесут еще больше страданий [украинцам]», — сказал он.

Генсек отметил, что альянс сомневается в готовности Москвы с реальной деэскалации после переговоров в Стамбуле, так как изначально поставленные задачи российской армии в Украине не изменились.

«Мы не видим настоящих перемен в российских задачах. Они продолжают добиваться осуществления своих целей военным способом», — пояснил Столтенберг.

Он указал, что Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие украинские города, и НАТО будет продолжать поставлять Украине оружие.



Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия перегруппировывает свои войска под Киевом, и за этим может последовать удар по другим областям страны. Американская разведка считает, что отступление солдат — это не просто смена локации, а некая новая стратегия.



29 марта в Стамбуле украинская и российская стороны договорились о начале урегулирования военного конфликта. В тот же день Минобороны РФ сообщило о «кардинальном снижении интенсивности боевых действий» на киевском и черниговском направлениях.