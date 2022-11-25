Генсек НАТО ожидает увеличения нелетальной помощи Украине со стороны Альянса

12:10 25 ноября Киев, Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что министры иностранных дел стран-членов Альянса увеличат нелетальную помощь Украине.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в преддверии встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоится на следующей неделе в Румынии.

“Благодаря нашему комплексному пакету помощи НАТО доставляло Украине топливо, медицинское обеспечение, зимнее снаряжение и глушители дронов. Я благодарю за уже сделанное и на встрече в Бухаресте призову сделать еще больше", - сказал Генсек Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что российские ракеты отрезают украинцев от света, отопления и еды.

“Это ужасное начало зимы для Украины. Это тяжелое время и для Европы и света в целом. Мы сталкиваемся с подорожанием продуктов и ростом цен на топливо. Все платят за вторжение россии. Но мы платим деньгами, а украинцы - кровью", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что президент рф владимир путин проигрывает войну в Украине и отвечает на это еще большей жестокостью.

"Мы встретимся с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить неотложные потребности Украины и нашу долгосрочную помощь", - отметил Генсек НАТО.

Столтенберг также приветствовал предложение немецкой стороны разместить систему "Патриот" на территории Польши.

“С начала войны мы значительно усилили свои мощности на Восточном фланге НАТО, включая наземные и морские возможности. Решение о (предоставлении — ред.) специфических возможностях остается за национальными правительствами стран", — сказал Столтенберг.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО встретятся на следующей неделе в Бухаресте, напомнил Генсек Альянса. По его словам, министры иностранных дел Финляндии и Швеции присоединятся ко всем дискуссиям в Бухаресте.