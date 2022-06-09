Генсек НАТО отменил визит в Германию из-за болезни

Из-за болезни Генеральный секретарь НАТО отменил визит в Берлин, запланированный на 9 июня.
Об этом сообщил телеканал ARTE.
Отмечается, что у главы альянса диагностировали опоясывающий лишай - инфекционное заболевание, которое может возникнуть после COVID-19. При этом он может работать дистанционно и проведет онлайн-встречу с канцлером Олафом Шольцем.
Кроме переговоров с Шольцем, посвященных подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня, у Столтенберга была запланирована беседа с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт.
Как уточнили в правительстве Германии, политики также должны были обсудить вопросы влияния агрессивной войны россии в Украине на ситуацию с евроатлантической безопасностью, укрепление восточного фланга НАТО, новую стратегическую концепцию альянса и вступление в блок Финляндии и Швеции.
Отмечается, что у главы альянса диагностировали опоясывающий лишай - инфекционное заболевание, которое может возникнуть после COVID-19. При этом он может работать дистанционно и проведет онлайн-встречу с канцлером Олафом Шольцем.
Кроме переговоров с Шольцем, посвященных подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня, у Столтенберга была запланирована беседа с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт.
Как уточнили в правительстве Германии, политики также должны были обсудить вопросы влияния агрессивной войны россии в Украине на ситуацию с евроатлантической безопасностью, укрепление восточного фланга НАТО, новую стратегическую концепцию альянса и вступление в блок Финляндии и Швеции.
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