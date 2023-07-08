Генсек НАТО огласил содержание пакета решений по Украине

Выступая на пресс-конференции в пятницу, 7 июля, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг дал обнадеживающий для Украины прогноз на итог саммита НАТО. В Вильнюсе лидеры стран-членов НАТО примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента.
По его словам, союзники сделают Украину еще сильнее и покажут свое видение будущего.
Во-первых, будет утверждена многолетняя программа помощи, чтобы гарантировать полное военное взаимодействие между ВСУ и НАТО. Будет предоставлено 500 млн евро на основные нужды.
Во-вторых, по словам Столтенберга, на саммите обновят политические связи между Украиной и НАТО, начав Совет Украина-НАТО.
Вместе с тем он признал, что союзники НАТО до сих пор не согласовали текст итогового заявления по Украине, но заверил, "эти формулировки будут четкими" и текст решения дорабатывается.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена пригласить Украину в НАТО сейчас, даже если стать членом Альянса она сможет только после окончания войны с россией.
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