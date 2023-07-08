Генсек НАТО огласил содержание пакета решений по Украине

06:47 08 июля Киев, Украина

Выступая на пресс-конференции в пятницу, 7 июля, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг дал обнадеживающий для Украины прогноз на итог саммита НАТО. В Вильнюсе лидеры стран-членов НАТО примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента.

По его словам, союзники сделают Украину еще сильнее и покажут свое видение будущего.

Во-первых, будет утверждена многолетняя программа помощи, чтобы гарантировать полное военное взаимодействие между ВСУ и НАТО. Будет предоставлено 500 млн евро на основные нужды.

Во-вторых, по словам Столтенберга, на саммите обновят политические связи между Украиной и НАТО, начав Совет Украина-НАТО.

"И третье. Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО и будут едиными в том, как приблизить Украину ближе к ее цели", - добавил Столтенберг.

Вместе с тем он признал, что союзники НАТО до сих пор не согласовали текст итогового заявления по Украине, но заверил, "эти формулировки будут четкими" и текст решения дорабатывается.

"Я управляю этим процессом и делаю все, чтобы наша позиция была единой и сильной. Я уверен, как только мы завершим консультации, как только решение будет принято, мы увидим серьезные обязательства", - заверил генсек НАТО.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена пригласить Украину в НАТО сейчас, даже если стать членом Альянса она сможет только после окончания войны с россией.