Генсек НАТО и президент Франции обсудили агрессивное поведение РФ и Украину

Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Украине, агрессию РФ и предстоящий в следующем месяце саммит НАТО.
Заявление генерального секретаря Альянса по итогам переговоров опубликовано на сайте НАТО.
Также генсек НАТО отметил активную роль Франции в нормандском формате для урегулирования ситуации на Донбассе.
Генсек НАТО и президент Франции обсудили подготовку к саммиту Альянса, который должен состояться в Брюсселе 14 июня. На этой встрече речь пойдет о путях укрепления связей между Европой и Северной Америкой, а также о направлениях развития Альянса в соответствии с инициативой «НАТО 2030».
Как сообщалось, ожидается, что ситуация, которая возникла несколько недель тому назад после сосредоточения российских войск вблизи границ Украины и на ее временно оккупированных территориях, а также влияние агрессивной политики Кремля на общую евроатлантическую безопасность, будут обсуждаться на уровне лидеров стран НАТО во время встречи в Брюсселе в июне.
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