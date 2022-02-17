Генсек НАТО и президент Франции обсудили агрессивное поведение РФ и Украину

17:21 21 Май Киев, Украина

Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Украине, агрессию РФ и предстоящий в следующем месяце саммит НАТО.

Заявление генерального секретаря Альянса по итогам переговоров опубликовано на сайте НАТО.

«Россия все еще удерживает войска в Украине (на оккупированной территории - ред.) и вокруг нее, этих войск больше, чем во время предыдущей эскалации. Поэтому нам нужно мирное решение.», - сказал Столтенберг.

Также генсек НАТО отметил активную роль Франции в нормандском формате для урегулирования ситуации на Донбассе.

"НАТО сохраняет бдительность, поскольку поведение России относительно Украины является лишь частью общей тенденции ее агрессивных действий. В то же время мы остаемся верны нашему двустороннему подходу обороны и диалога с Россией", - резюмировал Столтенберг.

Генсек НАТО и президент Франции обсудили подготовку к саммиту Альянса, который должен состояться в Брюсселе 14 июня. На этой встрече речь пойдет о путях укрепления связей между Европой и Северной Америкой, а также о направлениях развития Альянса в соответствии с инициативой «НАТО 2030».



Как сообщалось, ожидается, что ситуация, которая возникла несколько недель тому назад после сосредоточения российских войск вблизи границ Украины и на ее временно оккупированных территориях, а также влияние агрессивной политики Кремля на общую евроатлантическую безопасность, будут обсуждаться на уровне лидеров стран НАТО во время встречи в Брюсселе в июне.