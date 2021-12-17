Генпрокуроры Украины и РБ обсудили вопрос экстрадиции боевиков

Сегодня состоялся телефонный разговор гепрокуроров Украины Ирины Венедиктовой и Беларуси Александра Конюка, в ходе которого стороны обсудили вопрос экстрадиции задержанных боевиков ЧВК "Вагнер"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора 6 августа.
Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайство об их экстрадиции, после получения которых, ОГП будут направлены соответствующие запросы в Генпрокуратуру Беларуси.
Конюк, в свою очередь сообщил, что решение о выдаче задержанных будет принято после получения запросов белорусской стороной.
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