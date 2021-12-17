Генпрокуроры Украины и РБ обсудили вопрос экстрадиции боевиков

20:49 06 Август Киев, Украина

Сегодня состоялся телефонный разговор гепрокуроров Украины Ирины Венедиктовой и Беларуси Александра Конюка, в ходе которого стороны обсудили вопрос экстрадиции задержанных боевиков ЧВК "Вагнер"



Об этом сообщает пресс-служба Офиса Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора 6 августа.

«Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Офиса Генерального прокурора требовать выдачи 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси», - говорится в сообщении.

Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайство об их экстрадиции, после получения которых, ОГП будут направлены соответствующие запросы в Генпрокуратуру Беларуси.



Конюк, в свою очередь сообщил, что решение о выдаче задержанных будет принято после получения запросов белорусской стороной.