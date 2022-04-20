Генпрокурор Украины и посол Нидерландов обсудили дело МН17

В Офисе Генпрокурора прошла встреча Ирины Венедиктовой с Послом Нидерландов Йоханнесом де Молом, в ходе которой стороны обсудили катастрофу рейса MH17, кибербезопасность, диджитализацию и защиту инвестиций.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По словам генпрокурора, «дело малайзийского Боинга болит всему миру". Она также сообщила, что в Офисе Генпрокурора внимательно следят за ходом судебного процесса в национальном суде Нидерландов над четырьмя обвиняемыми и предоставляют все необходимое для содействия нидерландским коллегам.
/>Венедиктова сообщила, что в планах Украины - создание Международного совета при Генпрокуроре, чтобы эффективно сотрудничать с международными судами и использовать правовой опыт других стран, прошедших через вооруженные конфликты.
Посол Нидерландов заявил, что для выработки дальнейших шагов в деле МН17 в Украину готова приехать группа нидерландских прокуроров и следователей. Также стороны обсудили возможность визита в Украину генерального прокурора Нидерландов.
Гость сообщил, что нидерландские правоохранители готовы будут взаимодействовать и обмениваться опытом с украинскими коллегами и в других сферах.
Генпрокурор отметила, что украинская прокуратура сейчас трансформируется в институт мирового уровня, поэтому изучает лучшие практики.
/>Венедиктова сообщила, что в планах Украины - создание Международного совета при Генпрокуроре, чтобы эффективно сотрудничать с международными судами и использовать правовой опыт других стран, прошедших через вооруженные конфликты.
Посол Нидерландов заявил, что для выработки дальнейших шагов в деле МН17 в Украину готова приехать группа нидерландских прокуроров и следователей. Также стороны обсудили возможность визита в Украину генерального прокурора Нидерландов.
Гость сообщил, что нидерландские правоохранители готовы будут взаимодействовать и обмениваться опытом с украинскими коллегами и в других сферах.
Генпрокурор отметила, что украинская прокуратура сейчас трансформируется в институт мирового уровня, поэтому изучает лучшие практики.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии