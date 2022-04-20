Генпрокурор Украины и посол Нидерландов обсудили дело МН17

В Офисе Генпрокурора прошла встреча Ирины Венедиктовой с Послом Нидерландов Йоханнесом де Молом, в ходе которой стороны обсудили катастрофу рейса MH17, кибербезопасность, диджитализацию и защиту инвестиций.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Отдельно остановились на остром для обеих стран деле сбивания самолета рейса MH17 в небе над Украиной. Генпрокурор и руководитель профильного «Департамента войны» Офиса Генерального прокурора отметили, что украинские прокуроры и следователи делают все возможное для общей цели - установления всех, кто отдавал приказы, лиц, причастных к транспортировке ЗРК «Бук» и непосредственно запуску ракет", — говорится в сообщении.