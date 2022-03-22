Генпрокуратура разыскивает Медведчука по всей Украине

12:20 22 марта Киев, Украина

В Офисе генерального прокурора есть несколько оперативных версий, где может скрываться нардеп Виктор Медведчук. Все они отрабатываются.



Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.



"Где он может быть? Есть несколько оперативных версий. Сказать, что мы думаем, что он где-нибудь в Москве и мы не доберемся до него – я так не могу. Мы их отрабатываем. Чтобы вы понимали, у генеральной прокуратуры нет ни оперов, ни следствия, поэтому мы координируем эту деятельность и держим на пульсе", - говорит генпрокурор.



На вопрос, правда ли, что для поиска Медведчука создана специальная группа работников СБУ и генпрокуратуры, которая уже проводила обыски, в частности, на Закарпатье, Ирина Венидиктова ответила: "Это конфиденциальная информация. Я не могу озвучивать эту информацию. Следственные действия продолжаются. Могу частично подтвердить вашу информацию о том, что есть группа людей, которые разыскивают и проводят следственные действия. Обыски проходят во многих городах, не буду говорить где".



Официальных данных, что Медведчук пересек границу на сегодняшний день нет.



Напомним, что розыском подозреваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука занимается усиленная группа силовиков, беглец может скрываться у коллег из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".