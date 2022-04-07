Генпрокуратура расследует около пяти тысяч военных преступлений рф

06:54 06 апреля Киев, Украина

В Украине расследуется около пяти тысяч военных преступлений РФ.



Об этом во время пресс-брифинга в уволенном городе Буча, заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.



Глава Офис Генерального прокурора (https://www.facebook.com/pgo.gov.ua) отметила, что расследование военных преступлений является сейчас задачей номер один для всей правоохранительной системы Украины.



Она сообщила, что таких преступлений на сегодняшний день зарегистрированы тысячи. Около пяти тысяч с квалификацией – военные преступления. Почти две тысячи – причастны к военным преступлениям. Все уголовные производства разные по своему объему и количеству эпизодов.



«Мы должны понимать, что даже в такой жестокой ситуации военные преступления – это первое звено градации. Дальше идут преступления против человечности, геноцид. Все эти преступления мы расследуем, чтобы привлечь к ответственности всех, кто развязал эту войну, чтобы уничтожить украинцев», – сообщила Ирина Венедиктова.