Генпрокуратура пытается противодействовать пыткам в местах лишения свободы

20:25 04 Сентябрь Киев, Украина

Внесены предложения в порядок перемещения заключенных в СИЗО и учреждениях исполнения наказаний, во избежание пыток со стороны администрации мест лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Прокуроры специализированного подразделения Офиса Генерального прокурора по противодействию пыткам разработали предложения о внесении ряда изменений в нормативно-правовые акты Министерства юстиции, регламентирующие деятельность учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы. Они касаются повышения гарантий защиты пострадавших от пыток и насилия, отбывающих наказание или находящихся в местах предварительного заключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения разработаны во исполнение решения координационного совещания руководителей правоохранительных органов по противодействию пыткам, состоявшегося 4 июня 2020 года под председательством Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.



В частности, предлагается изменить порядок перемещения в другие учреждения лиц, находящихся в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний и которые стали жертвами насилия со стороны администрации этих мест несвободы. Перемещение должно осуществляться исключительно на основании постановления следователя или прокурора, осуществляющих расследование по таким фактам, и не должно требовать разрешения со стороны других должностных лиц.



Также прокуроры инициируют обеспечение обязательного использования портативных видеорегистраторов должностными лицами пенитенциарных учреждений, применяющимие меры принуждения по отношению к заключенным, а также сохранение и защиту полученной информации. Сейчас персоналу предоставлено лишь право использовать дополнительные технические средства.