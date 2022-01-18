Генпрокуратура пытается противодействовать пыткам в местах лишения свободы

Внесены предложения в порядок перемещения заключенных в СИЗО и учреждениях исполнения наказаний, во избежание пыток со стороны администрации мест лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Отмечается, что изменения разработаны во исполнение решения координационного совещания руководителей правоохранительных органов по противодействию пыткам, состоявшегося 4 июня 2020 года под председательством Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
В частности, предлагается изменить порядок перемещения в другие учреждения лиц, находящихся в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний и которые стали жертвами насилия со стороны администрации этих мест несвободы. Перемещение должно осуществляться исключительно на основании постановления следователя или прокурора, осуществляющих расследование по таким фактам, и не должно требовать разрешения со стороны других должностных лиц.
Также прокуроры инициируют обеспечение обязательного использования портативных видеорегистраторов должностными лицами пенитенциарных учреждений, применяющимие меры принуждения по отношению к заключенным, а также сохранение и защиту полученной информации. Сейчас персоналу предоставлено лишь право использовать дополнительные технические средства.
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