Генпрокуратура обжаловала домашний арест Виктора Медведчука

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте народного депутата оппозиционера и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.



Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сообщили в пресс-службе.

Тем временем, защита Медведчука также подала апелляцию на решение суда.



"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука", - сообщил однопартиец Медведчука Ренат Кузьмин в телеграм.