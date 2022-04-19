Геноцид в Ирпене. Итоги работы ГБР

Следователи Госбюро расследований задокументировали преступления российских захватчиков в Ирпене Киевской области и обнаружили 13 захоронений горожан.
Об этом заявил директор ведомства Алексей Сухачев.
«Ни одно преступление не останется безнаказанным. Сегодня никто в мире, кроме самих виновников трагедии, не сомневается в том, что людоедские поступки в Ирпене, Буче и других городах Украины совершили именно российские военные. Но кроме политического, морального осуждения должна быть и жесткая юридическая оценка», – отметил глава ДБР.
Следователи ДБР осмотрели на Киевщине около700 гектаровплощади города, а это более 10 тыс. домов и построек. Преимущественно это жилые районы, где было мало инфраструктурных объектов, а только школы, больницы, детские сады.
В ходе следственных действий были установлены неопровержимые доказательства преступлений против человечности представителей вооруженных сил Российской Федерации на территории города Ирпеня. В частности это использование запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов, необоснованная жестокость, массовое истребление населения. Также в ходе следственных действий было обнаружено большое количество российского оружия и боеприпасов, военное снаряжение, документы и другие признаки принадлежности.
Среди прочего следователями ДБР обнаружено 13 захоронений горожан. Задокументировано использование в жилых кварталах против мирных жителей:
- противопехотных мин, танковых снарядов и РСЗО Град воспалительного действия;
- аэробалистической ракеты "Искандер-М";
- артиллерийских шрапнельных снарядов, снаряженных стреловидными поражающими элементами и другого запрещенного оружия.
«Ни одно преступление не останется безнаказанным. Сегодня никто в мире, кроме самих виновников трагедии, не сомневается в том, что людоедские поступки в Ирпене, Буче и других городах Украины совершили именно российские военные. Но кроме политического, морального осуждения должна быть и жесткая юридическая оценка», – отметил глава ДБР.
Следователи ДБР осмотрели на Киевщине около700 гектаровплощади города, а это более 10 тыс. домов и построек. Преимущественно это жилые районы, где было мало инфраструктурных объектов, а только школы, больницы, детские сады.
В ходе следственных действий были установлены неопровержимые доказательства преступлений против человечности представителей вооруженных сил Российской Федерации на территории города Ирпеня. В частности это использование запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов, необоснованная жестокость, массовое истребление населения. Также в ходе следственных действий было обнаружено большое количество российского оружия и боеприпасов, военное снаряжение, документы и другие признаки принадлежности.
Среди прочего следователями ДБР обнаружено 13 захоронений горожан. Задокументировано использование в жилых кварталах против мирных жителей:
- противопехотных мин, танковых снарядов и РСЗО Град воспалительного действия;
- аэробалистической ракеты "Искандер-М";
- артиллерийских шрапнельных снарядов, снаряженных стреловидными поражающими элементами и другого запрещенного оружия.
Все эти факты должным образом документированы и зафиксированы.
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