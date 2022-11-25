Генералы рф прибыли в беларусь для инспекции подготовки войск

В беларусь прибыли российские генералы контролировать подготовку российских военных на полигонах. Об этом сообщает мониторинговый белорусский проект.
Отмечается, что российские генералы осмотрят пункты управления, учебные места и казармы военнослужащих так называемой "региональной группировки войск" (РГВ) рф и беларуси. Также планируется посещение занятий танковых и мотострелковых подразделений, ремонтно-восстановительных батальонов, а также ознакомление с работой российско-белорусского полевого госпиталя.
Также Рудской ознакомится с порядком выполнения боевых задач подразделениями ВС беларуси по прикрытию государственной границы на южном направлении.
Предполагается, что по результатам инспекции будет сделан доклад высшему руководству в Минобороны рф и на основании этого будут приниматься дальнейшие решения относительно российского контингента РГВ в беларуси.
Как заявляет мониторинговый проект Беларускі Гаюн, Минобороны беларуси в своем тг-канале не опубликовало пресс-релиза о визите российских генералов.
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