Генералы рф прибыли в беларусь для инспекции подготовки войск

18:39 25 ноября Киев, Украина

беларусь прибыли российские генералы контролировать подготовку российских военных на полигонах. Об этом сообщает мониторинговый белорусский проект.

"По информации из пропагандистских тг-каналов, группа российских генералов во главе с начальником Главного оперативного управления ГШ ВС рф Сергеем Рудским (ГОВ ГШ ВС рф) прибыли в рб с рабочим визитом. Предположительно, генералы прибыли на аэродром в Мачулищах вчера в 15:45 (по минскому времени) на пассажирском Ту-134AK ВКС рф (RA-65976). Военные проинспектируют ход совместной подготовки так называемой региональной группировки войск (РГВ) на полигонах РБ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что российские генералы осмотрят пункты управления, учебные места и казармы военнослужащих так называемой "региональной группировки войск" (РГВ) рф и беларуси. Также планируется посещение занятий танковых и мотострелковых подразделений, ремонтно-восстановительных батальонов, а также ознакомление с работой российско-белорусского полевого госпиталя.



Также Рудской ознакомится с порядком выполнения боевых задач подразделениями ВС беларуси по прикрытию государственной границы на южном направлении.



Предполагается, что по результатам инспекции будет сделан доклад высшему руководству в Минобороны рф и на основании этого будут приниматься дальнейшие решения относительно российского контингента РГВ в беларуси.



Как заявляет мониторинговый проект Беларускі Гаюн, Минобороны беларуси в своем тг-канале не опубликовало пресс-релиза о визите российских генералов.