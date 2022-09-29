Генеральный штаб ВСУ предупреждает о возможной эскалации на фронте



Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг, 29 сентября.

"После проведения псевдореферендумов и наращивания противником своих сил не исключается эскалация ситуации. Это будет характеризоваться нанесением ударов противника по критической инфраструктуре с одновременной попыткой активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины", - сказал Громов.