Генеральный штаб ВСУ предупреждает о возможной эскалации на фронте
19:39 29 сентября Киев, Украина
После "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и мобилизации в рф возможна эскалация на фронте и новые удары по критической инфраструктуре.
Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг, 29 сентября.
"После проведения псевдореферендумов и наращивания противником своих сил не исключается эскалация ситуации. Это будет характеризоваться нанесением ударов противника по критической инфраструктуре с одновременной попыткой активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины", - сказал Громов.
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