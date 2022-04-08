Генеральный штаб ВСУ опубликовал потери войск рф с начала войны

11:01 07 апреля Киев, Украина

Армия российских захватчиков несет в Украине огромные потери как в живой силе, так и техники. Генеральный штаб ВСУ опубликовал последние данные с 24 февраля по 7 апреля: общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 900 человек.

Уничтожено:

150 самолетов

135 вертолета

698 танков

1891 боевая бронированная машина

332 артиллерийских системы

55 средств ПВО

108 реактивных систем залпового огня

76 цистерн с горюче-смазочными материалами

111 БПЛА оперативно-тактического уровня

7 кораблей / легких скоростных катеров

1358 единиц автомобильной техники

25 единиц специальной техники

4 пусковые установки ОТРК

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

По данным агентства ВВС, проведенный анализ потерь армии РФ показал, что в числе погибших военных 20% - офицеры.

Ранее сообщалось, что разведка США занимается идентификацией российских подразделений, которые совершали преступления в Буче.