Генеральный штаб ВСУ опубликовал потери войск рф с начала войны

11:01 07 апреля Киев, Украина

Армия российских захватчиков несет в Украине огромные потери как в живой силе, так и техники. Генеральный штаб ВСУ опубликовал последние данные с 24 февраля по 7 апреля: общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 900 человек.

Уничтожено:

  • 150 самолетов
  • 135 вертолета
  • 698 танков
  • 1891 боевая бронированная машина
  • 332 артиллерийских системы
  • 55 средств ПВО
  • 108 реактивных систем залпового огня
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами
  • 111 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 7 кораблей / легких скоростных катеров
  • 1358 единиц автомобильной техники
  • 25 единиц специальной техники
  • 4 пусковые установки ОТРК

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

По данным агентства ВВС, проведенный анализ потерь армии РФ показал, что в числе погибших военных 20% - офицеры.

Ранее сообщалось, что разведка США занимается идентификацией российских подразделений, которые совершали преступления в Буче. 