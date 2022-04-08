Генеральный штаб ВСУ опубликовал потери войск рф с начала войны

Армия российских захватчиков несет в Украине огромные потери как в живой силе, так и техники. Генеральный штаб ВСУ опубликовал последние данные с 24 февраля по 7 апреля: общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 900 человек.
Уничтожено:
- 150 самолетов
- 135 вертолета
- 698 танков
- 1891 боевая бронированная машина
- 332 артиллерийских системы
- 55 средств ПВО
- 108 реактивных систем залпового огня
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами
- 111 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 7 кораблей / легких скоростных катеров
- 1358 единиц автомобильной техники
- 25 единиц специальной техники
- 4 пусковые установки ОТРК
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
По данным агентства ВВС, проведенный анализ потерь армии РФ показал, что в числе погибших военных 20% - офицеры.
Ранее сообщалось, что разведка США занимается идентификацией российских подразделений, которые совершали преступления в Буче.
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