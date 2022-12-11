Генерал Милли: путин потерпел поражение на всех направлениях фронта Украины

Атаки россии на украинскую инфраструктуру не только не сломали украинцев, но и усилили сопротивление вторжению врага.
Об этом сообщило Министерство обороны США, брифинг председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и начальника штаба обороны Великобритании адмирала Тони Радакина.
Об этом сообщило Министерство обороны США, брифинг председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и начальника штаба обороны Великобритании адмирала Тони Радакина.
Милли напомнил, что украинские защитники отбили вражескую атаку на Киевщине, а затем отбросили россиян из Харькова и Херсона.
Сейчас, по его словам, россия атакует гражданское население Украины, запуская ракеты по энергетической инфраструктуре.
Милли также назвал ракетные обстрелы россии "абсолютно неприемлемыми".
Радакин отметил, что российские ракетные обстрелы являются абсолютно неэффективными: "Это экзистенциальный конфликт для Украины, ... жестокость этого подпитывает еще большую решимость украинского народа. Вы видите это каждый день".
По словам адмирала, незаконные атаки также укрепляют решимость стран, которые поддерживают Украину.
Ни Милли, ни Радакин не определили временных рамок войны в Украине, но оба заявили, что их страны будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
По словам Радакина, "россия совершила катастрофическую ошибку", ведь атака на Украину не только активизировала украинское сопротивление. Она вызвала "феноменальную реакцию" со стороны стран по всему миру.
Радакин отметил, что российские ракетные обстрелы являются абсолютно неэффективными: "Это экзистенциальный конфликт для Украины, ... жестокость этого подпитывает еще большую решимость украинского народа. Вы видите это каждый день".
По словам адмирала, незаконные атаки также укрепляют решимость стран, которые поддерживают Украину.
Ни Милли, ни Радакин не определили временных рамок войны в Украине, но оба заявили, что их страны будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
По словам Радакина, "россия совершила катастрофическую ошибку", ведь атака на Украину не только активизировала украинское сопротивление. Она вызвала "феноменальную реакцию" со стороны стран по всему миру.
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