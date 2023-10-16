Генерал-майор Виктор Хоренко оценил оперативную обстановку на фронте на юге Украины

Командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины (ВСУ), генерал-майор Виктор Хоренко, провел визит к подразделениям, входящим в состав Объединенных сил (ОСУВ) "Таврия", где подробно ознакомился с оперативной обстановкой на южном направлении.
Информация об этом была предоставлена пресс-службой Сил специальных операций (ССО).
В ходе визита, генерал-майор Виктор Хоренко получил информацию о результатах уже проведенных специальных операций, а также о тех, которые находятся на стадии активной подготовки.
Отмечается, что в рамках визита, генерал-майор Хоренко провел беседу с бойцами, которые исполняют свои задачи как на передовой линии обороны, так и за ее пределами.
В своем обращении к военнослужащим, Хоренко подчеркнул важность боевой деятельности и единства в борьбе за освобождение украинской территории. Он выразил благодарность всем за их решимость и победы, отметив, что Силы специальных операций ценят принцип качества, превыше количества.
Информация об этом была предоставлена пресс-службой Сил специальных операций (ССО).
В ходе визита, генерал-майор Виктор Хоренко получил информацию о результатах уже проведенных специальных операций, а также о тех, которые находятся на стадии активной подготовки.
Отмечается, что в рамках визита, генерал-майор Хоренко провел беседу с бойцами, которые исполняют свои задачи как на передовой линии обороны, так и за ее пределами.
В своем обращении к военнослужащим, Хоренко подчеркнул важность боевой деятельности и единства в борьбе за освобождение украинской территории. Он выразил благодарность всем за их решимость и победы, отметив, что Силы специальных операций ценят принцип качества, превыше количества.
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