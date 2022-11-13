Генерал Ходжес спрогнозировал деоккупацию Мелитополя и Мариуполя

Освобождение Херсона позволит украинским военным наносить удары из HIMARS по россиянам, которые находятся на подступах к Крыму. Об этом сообщил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в Twitter.
Это, по его словам, ослабит оборону оккупантов и повлияет на дальнейшую деоккупацию.
Также он отметил, что важную роль может отыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые позволят нашим войскам наносить удары по российским военным базам во временно оккупированном Крыму из Херсона.
Ранее Генштаб сообщил, что враг обустраивает оборону на левом берегу. В то же время оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии