Генерал Ходжес спрогнозировал деоккупацию Мелитополя и Мариуполя

08:26 13 ноября Киев, Украина

Освобождение Херсона позволит украинским военным наносить удары из HIMARS по россиянам, которые находятся на подступах к Крыму. Об этом сообщил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в Twitter.

Это, по его словам, ослабит оборону оккупантов и повлияет на дальнейшую деоккупацию.

"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании...освобождения Крыма", - отметил Ходжес.

Также он отметил, что важную роль может отыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые позволят нашим войскам наносить удары по российским военным базам во временно оккупированном Крыму из Херсона.

Ранее Генштаб сообщил, что враг обустраивает оборону на левом берегу. В то же время оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.