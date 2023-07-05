Генерал Громов рассказал о продвижении ВСУ на юге

13:14 05 июля Киев, Украина





Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Украинские военные в ходе контрнаступления смогли продвинуться в глубь российских оборонных позиций на юге Украины на расстояние до 7,5 километра, при этом общая протяженность фронта в Украине составляет более 1200 километров.Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов

"В целом, в ходе проведения Силами обороны наступательной операции оперативная обстановка резких изменений не претерпела и характеризуется попытками противника выйти на административную границу Донецкой области и удержать территории в Донецком и Таврическом операционных районах. В рамках проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах наиболее активны" направлениями Мелитопольское и Бердянский, где наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника до 7,5 км", — рассказал он.

По словам генерала, с начала контрнаступления украинские военные уволили 9 населенных пунктов, вернув под контроль почти 160 квадратных километров украинской территории.

"Что касается протяженности так называемой "горячей" линии столкновения, то она сейчас превышает 1200 км. Но здесь идет речь о непосредственной линии столкновения с противником в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия", - пояснил Громов.

Кроме того, напряженная ситуация остается на государственной границе на севере Украины и вдоль побережья Черного моря.

"Мы не можем забывать о северных границах с беларусью и российской федерацией, откуда враг ведет постоянные ракетно-артиллерийские обстрелы, отмечается деятельность диверсионно-разведывательных сил противника, сохраняется угроза военного вторжения; а также об участке морского побережья в Одесской и Николаевской областях, где, несмотря на снижение военно-морского потенциала противника, мы не можем полностью исключать его десантные возможности", — рассказал генерал.

Кроме того, есть потенциальная угроза со стороны Приднестровья, напомнил он.