Гендиректора ЗАЭС Мурашова похитили россияне - Энергоатом

Российский патруль задержал генерального директора Запорожского АЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара. Об этом заявил президент Энергоатома Петр Котин на своем Telegram-канале в субботу, 1 октября.
В сообщении говорится, что оккупанты остановили автомобиль гендиректора, а его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. В настоящее время информация о местонахождении Игоря Мурашова отсутствует.
Президент Энергоатома призвал немедленно освободить Мурашова и вернуть его к выполнению службы на АЭС.
Напомним, в МАГАТЭ сообщили, что взрыв наземной мины, который произошел 30 сентября, повредил низковольтный электрический кабель возле Запорожской АЭС.
В МАГАТЭ также предположили, что взрывы возле ЗАЭС могли спровоцировать животные.
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