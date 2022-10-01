Гендиректора ЗАЭС Мурашова похитили россияне - Энергоатом

07:59 01 октября Киев, Украина

Российский патруль задержал генерального директора Запорожского АЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара. Об этом заявил президент Энергоатома Петр Котин на своем Telegram-канале в субботу, 1 октября.

В сообщении говорится, что оккупанты остановили автомобиль гендиректора, а его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. В настоящее время информация о местонахождении Игоря Мурашова отсутствует.

"Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом - он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", - отметил Котин.

Президент Энергоатома призвал немедленно освободить Мурашова и вернуть его к выполнению службы на АЭС.

"Отдельно обращаюсь к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей", - добавил Котин.

Напомним, в МАГАТЭ сообщили, что взрыв наземной мины, который произошел 30 сентября, повредил низковольтный электрический кабель возле Запорожской АЭС.

В МАГАТЭ также предположили, что взрывы возле ЗАЭС могли спровоцировать животные.