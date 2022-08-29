Гендиректор МАГАТЭ возглавит миссию на Запорожскую АЭС

12:34 18 августа Киев, Украина

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе готовность возглавить миссию на Запорожскую АЭС.

 
Об этом Кулеба сообщил в Тwitter.
 
"В нашем звонке генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в ответ по приглашению Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Я отметил срочность работы миссии относительно угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями россии", - отметил министр.