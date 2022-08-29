Гендиректор МАГАТЭ возглавит миссию на Запорожскую АЭС

"В нашем звонке генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в ответ по приглашению Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Я отметил срочность работы миссии относительно угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями россии", - отметил министр.