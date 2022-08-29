Гендиректор МАГАТЭ возглавит миссию на Запорожскую АЭС
12:34 18 августа Киев, Украина
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе готовность возглавить миссию на Запорожскую АЭС.
Об этом Кулеба
сообщил в Тwitter.
"В нашем звонке генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в ответ по приглашению Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Я отметил срочность работы миссии относительно угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями россии", - отметил министр.
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