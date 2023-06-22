Гендиректор МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС "крайне нестабильная"

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Рафаэль Гросси, выразил серьезные опасения относительно нестабильной ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских оккупантов.
Согласно докладу МАГАТЭ, взрыв Каховской гидроэлектростанции добавил дополнительную угрозу для безопасного функционирования станции.
Согласно докладу МАГАТЭ, взрыв Каховской гидроэлектростанции добавил дополнительную угрозу для безопасного функционирования станции.
Ранее МАГАТЭ сообщило о возможном минировании около пруда-охладителя Запорожской атомной электростанции. При посещении Гросси на месте не было обнаружено мин, однако МАГАТЭ получило информацию о возможном размещении мин внутри станции и вокруг ее периметра.
Отмечается, что в течение последних двух недель Запорожская АЭС получала необходимую охлаждающую воду из запасов в сбросном канале Запорожской теплоэлектростанции. Планируется также возобновить перекачку воды, которая все еще доступна, несмотря на разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами.
Согласно информации МАГАТЭ, в настоящее время Запорожская АЭС сталкивается с рядом потенциальных опасностей, включая зависимость от единственной работающей линии электропередачи напряжением 750 кВ, поставляющей внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других систем ядерной безопасности.
Отмечается, что в течение последних двух недель Запорожская АЭС получала необходимую охлаждающую воду из запасов в сбросном канале Запорожской теплоэлектростанции. Планируется также возобновить перекачку воды, которая все еще доступна, несмотря на разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами.
Согласно информации МАГАТЭ, в настоящее время Запорожская АЭС сталкивается с рядом потенциальных опасностей, включая зависимость от единственной работающей линии электропередачи напряжением 750 кВ, поставляющей внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других систем ядерной безопасности.
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