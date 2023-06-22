Гендиректор МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС "крайне нестабильная"

09:57 22 июня Киев, Украина





Согласно докладу МАГАТЭ, взрыв Каховской гидроэлектростанции добавил дополнительную угрозу для безопасного функционирования станции. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) , Рафаэль Гросси, выразил серьезные опасения относительно нестабильной ситуации на Запорожской атомной электростанции , которая находится под контролем российских оккупантов.Согласно докладу МАГАТЭ, взрыв Каховской гидроэлектростанции добавил дополнительную угрозу для безопасного функционирования станции.

"Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции крайне нестабильна. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона и привела к серьезным трудностям для работы этой важной атомной электростанции. Сейчас, более чем когда-либо, все стороны должны придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение ядерных аварий. Мы усилим наши усилия для обеспечения ядерной и физической безопасности и окажем помощь пострадавшему региону в других аспектах", - заявил Гросси.

Ранее МАГАТЭ сообщило о возможном минировании около пруда-охладителя Запорожской атомной электростанции. При посещении Гросси на месте не было обнаружено мин, однако МАГАТЭ получило информацию о возможном размещении мин внутри станции и вокруг ее периметра.



Отмечается, что в течение последних двух недель Запорожская АЭС получала необходимую охлаждающую воду из запасов в сбросном канале Запорожской теплоэлектростанции. Планируется также возобновить перекачку воды, которая все еще доступна, несмотря на разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами.



Согласно информации МАГАТЭ, в настоящее время Запорожская АЭС сталкивается с рядом потенциальных опасностей, включая зависимость от единственной работающей линии электропередачи напряжением 750 кВ, поставляющей внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других систем ядерной безопасности.