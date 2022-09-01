Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Запорожскую АЭС

11:48 11 августа Киев, Украина

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен посетить Запорожскую АЭС, территория которой подвергается обстрелам.

Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

«Сейчас как никогда присутствие МАГАТЭ на АЭС имеет первостепенное значение, чтобы помочь снизить опасность возможной ядерной катастрофы», — заверил Гросси.

О планах возглавить миссию экспертов, которая посетит электростанцию, гендиректор МАГАТЭ сообщит на заседании Совета Безопасности ООН.

«Я приветствую эту возможность проинформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о чрезвычайно серьезной ситуации, с которой столкнулась одна из крупнейших в мире атомных электростанций, в настоящее время расположенная в зоне активных боевых действий», — сказал он.