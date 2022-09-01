Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен посетить Запорожскую АЭС, территория которой подвергается обстрелам.
Об этом сообщается на официальном сайте агентства.
О планах возглавить миссию экспертов, которая посетит электростанцию, гендиректор МАГАТЭ сообщит на заседании Совета Безопасности ООН.
Накануне министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) призвали россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией. Они подчеркивают, что захват российскими войсками атомных объектов остается серьезной угрозой для Украины и соседних государств: в такой ситуации значительно повышается риск ядерной аварии.
Запорожская АЭС подверглась обстрелам 6 августа. Были повреждены высоковольтная линия электропередачи, азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус, а также произошла автоматическая остановка одного из трех работавших энергоблоков. В украинском «Энергоатоме» заявили, что объект работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что москва перешла к «открытому ядерному шантажу». В свою очередь, в российском Минобороны отрапортовали, что к атакам по объекту "причастны" ВСУ. россия запросила провести 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с обстрелами.
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