Гендерная политика: президент переименовал "День защитника" в "День защитников и защитниц Украины"

19:44 03 августа Киев, Украина

Соблюдение гендерного баланса дошло и до законов президента - сегодня Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым название праздника "День защитника Украины" будет заменен на "День защитников и защитниц Украины".



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" № 1643-IX, " будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.



Согласно закону, название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины".