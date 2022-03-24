Генассамблея ООН требует от России обеспечить доступ к гуманитарной помощи

19:02 24 марта Киев, Украина

Сегодня Генеральная ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, которая требует от России обеспечить доступ к гуманитарной помощи и защите граждан через полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины



140 стран-членов проголосовали за резолюцию, 38 воздержались, пять – проголосовали против.



Принятый документ содержит требование к России немедленно прекратить обстрелы гражданских и гражданской инфраструктуры, прекратить осаду городов и обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарного персонала и доставки гуманитарной помощи.



Резолюция требует обеспечить защиту гражданских лиц, покидающих зону боевых действий, в том числе иностранных граждан, в том числе студентов, и обеспечить их безопасное и беспрепятственное перемещение.





