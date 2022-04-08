Генассамблея ООН приостановила участие россии в Совете по правам человека

19:37 07 апреля Киев, Украина





Об этом в твиттере сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по приостановке участия россии в Совете по правам человека из-за развязанной ею войны в Украине.Об этом в твиттере сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Военным преступникам не место в органах ООН, цель которых - защита прав человека", - написал Кулеба. Он поблагодарил всех, кто поддержал соответствующую резолюцию Генассамблеи и выступил на правильной стороне в истории.

Резолюцию поддержали 93 страны, 24 выступили против, 58 воздержались.

“Добиться остановки полномочий рф в Совете ООН по правам человека было сложнее, чем протолкнуть предыдущие две резолюции – против российского вторжения в Украину или гуманитарную резолюцию (за которые ранее проголосовали беспрецедентно много – 141 и 140 стран), потому что часть стран – особенно Африка, Азия , Латинская Америка – до сих пор выступают за “мультилатерализм” и “дипломатический диалог с россией”. Рашистская дипломатия же в своем привычном стиле – шантажировала и рассылала угрожающие письма другим странам, особенно латиноамериканским”, – написала в своем фейсбуке Татьяна Печончик , глава Центра прав человека ZMINA.

Правозащитница напомнила, что единственный предварительный случай прекращения членства государства в РПЛ ООН был в отношении Ливии – в 2011 году после массового разгона там протестов против Муаммара Каддафи.



В то же время, отметила Печончик, приостановление полномочий РФ в Совете ООН по правам человека не влияет на всеобщее членство России в ООН, а также на ее постоянное место (и, следовательно, право вето) в Совете Безопасности ООН.