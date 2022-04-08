Генассамблея ООН приостановила участие россии в Совете по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по приостановке участия россии в Совете по правам человека из-за развязанной ею войны в Украине.
Об этом в твиттере сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Об этом в твиттере сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Резолюцию поддержали 93 страны, 24 выступили против, 58 воздержались.
Правозащитница напомнила, что единственный предварительный случай прекращения членства государства в РПЛ ООН был в отношении Ливии – в 2011 году после массового разгона там протестов против Муаммара Каддафи.
В то же время, отметила Печончик, приостановление полномочий РФ в Совете ООН по правам человека не влияет на всеобщее членство России в ООН, а также на ее постоянное место (и, следовательно, право вето) в Совете Безопасности ООН.
В то же время, отметила Печончик, приостановление полномочий РФ в Совете ООН по правам человека не влияет на всеобщее членство России в ООН, а также на ее постоянное место (и, следовательно, право вето) в Совете Безопасности ООН.
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