Генассамблея ООН официально осудила попытку россии аннексировать территории Украины

00:08 13 октября Киев, Украина





Резолюция рассматривалась на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН с 10 октября. Соавторами документа стали около 15 стран. Генеральная ассамблея ООН 12 октября поддержала резолюцию о непризнании псевдореферендумов на оккупированных россией территориях Украины Резолюция называется "Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН".Резолюция рассматривалась на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН с 10 октября. Соавторами документа стали около 15 стран.

"За" проголосовали 143 страны, 5 - против, воздержались 35.

Резолюция отклоняет какие-либо изменения в статусе украинских областей, призывает государства, международные организации и спецучреждения ООН не признавать какие-либо изменения статуса областей Украины и требует от рф немедленно и безусловно отменить свои решения относительно статуса областей Украины и немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.



11 чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН 10 октября начала рассмотрение проекта резолюции о непризнании псевдореферендумов на оккупированных россией территориях Украины.



Поддержка новой резолюции ООН о непризнании псевдореферендумов на оккупированных россией территориях Украины - это возможность для каждого государства быть на "правильной стороне истории и внести свой вклад в победу над россией". Об этом ранее заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Эта резолюция не только о поддержке территориальной целостности нашего государства, но и о способности международного сообщества отстоять основополагающие принципы Устава ООН… Поддержка новой резолюции – это о том, чтобы быть на правильной стороне истории и возможностью для каждого государства внести свой вклад в победу", – акцентировала Джапарова.

Практика фиктивных референдумов и попытки незаконной аннексии не нова для россии — она уже применялась в украинском Крыму в 2014 году. Джапарова напомнила, что с тех пор и до начала полномасштабного вторжения по инициативе Украины было принято 11 резолюций Генассамблеи ООН по территориальной целостности нашего государства, защите прав человека в оккупированном Крыму и проблеме милитаризации россией украинского полуострова.



После 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН уже приняла две резолюции: "Агрессия против Украины" и "Гуманитарные последствия агрессии против Украины".