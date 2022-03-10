ГБР расследует помощь оккупантам украинскими чиновниками и правоохранителями

13:40 10 Март Киев, Украина

Государственное бюро расследований Украины расследует 38 производств о помощи агрессору украинскими чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов.

В частности, возбуждены дела в отношении полицейских в Мариуполе и Херсоне, которые перешли на сторону врага и одного чиновника из Краматорска. Подобные действия фиксируются и на временно захваченных в РФ территориях.

"Фиксируются только единичные случаи перехода правоохранителей на сторону оккупанта," - отмечает ГБР

Правоохранители предупредили, что все предатели будут задержаны и понесут строгую ответственность.



Напомним, теперь в Украине максимальное наказание за государственную измену – пожизненное заключение с конфискацией имущества.