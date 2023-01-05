ГБР раскрыло масштабную схему поборов на одесской таможне

14:34 05 января Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Специалисты Государственного бюро расследований разоблачили масштабной схемы поборов на Одесской таможне.Об этом сообщает пресс-служба ГБР и прокуратура Одесской области.

"По оперативным данным, таможенники брали деньги со всех, кто перевозил товары через границу. Это подтверждают и обыски админздания таможенного поста. Работники ГБР обнаружили тайники денег сотрудников таможни. Инспекторы всего за несколько часов смены успели "заработать" более 65 тысяч гривен. Деньги ловкачи прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете",- отмечается в ведомстве.



Сообщается, что во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину.

Таможенник брал деньги за не создание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможивания. Такие "услуги" он оценивал в 50% от суммы официальных таможенных платежей.



Только за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов США.



ГБР задержало инспектора с поличным после очередного получения денег.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды и избрании инспектору меры пресечения.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее, ГБР выявило скрытый товар на Одесской таможне стоимостью более 1,5 млрд гривен.



Во время обысков на территории контейнерных терминалов работники Бюро нашли вертолет, элитные автомобили, технику, огромные партии обуви, в том числе брендовой, строительные материалы и оборудование.