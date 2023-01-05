ГБР раскрыло масштабную схему поборов на одесской таможне

Специалисты Государственного бюро расследований разоблачили масштабной схемы поборов на Одесской таможне.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР и прокуратура Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР и прокуратура Одесской области.
Сообщается, что во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину.
Таможенник брал деньги за не создание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможивания. Такие "услуги" он оценивал в 50% от суммы официальных таможенных платежей.
Только за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов США.
ГБР задержало инспектора с поличным после очередного получения денег.
Только за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов США.
ГБР задержало инспектора с поличным после очередного получения денег.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды и избрании инспектору меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее, ГБР выявило скрытый товар на Одесской таможне стоимостью более 1,5 млрд гривен.
Во время обысков на территории контейнерных терминалов работники Бюро нашли вертолет, элитные автомобили, технику, огромные партии обуви, в том числе брендовой, строительные материалы и оборудование.
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