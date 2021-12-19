ГБР проверяет подлинность документов по делу "вагнеровцев"

Госбюро расследований начало проверку подлинности и источников утечки документов по проведению спецоперации по задержанию "вагнеровцев", обнародованных журналистом Яниной Соколовой.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
В сообщении уточняется, что 18 ноября в интернете появились материалы, содержащие информацию о планировании и выполнении ГУР, Минобороны Украины и СБУ мероприятий, по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
Эти материалы, относящиеся к внутреннему документообороту спецслужб, Соколова опубликовала на своей странице в фейсбуке после выхода соответствующего расследования Bellingcat.
Журналистка утверждает, что документы подтверждают подготовку мероприятий по задержанию "вагнеровцев" и то, что ее финальный этап перенесли по решению высшего военно-политического руководства.
В ГБР уточнили, что проверят материалы и их подлинность, а также установят перечень военнослужащих, которые имели доступ к ним и могут быть причастны к утечке. Если подозреваемых найдут и докажут их вину, им грозит от 2-х до 5-ти лет лишения свободы.
Напомним, что 17 ноября журналисты-расследователи Bellingcat и The Insider обнародовали фильм об уникальной операции спецслужб Украины, во время которой из России вывезли 33 боевика ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе. Их должны были арестовать в Украине, но операция была сорвана, поэтому боевиков задержали силовики Беларуси.
Украина направила Беларуси официальный запрос на экстрадицию "вагнеровцев", но 14 августа власти Беларуси передали боевиков Москве.
Одним из первых, кто распространил информацию о провале упомянутой спецоперации и заявил, что это произошло из-за утечки информации из ОП, был украинский журналист Юрий Бутусов .
Об этом сообщается на сайте ГБР.
В сообщении уточняется, что 18 ноября в интернете появились материалы, содержащие информацию о планировании и выполнении ГУР, Минобороны Украины и СБУ мероприятий, по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
Эти материалы, относящиеся к внутреннему документообороту спецслужб, Соколова опубликовала на своей странице в фейсбуке после выхода соответствующего расследования Bellingcat.
Журналистка утверждает, что документы подтверждают подготовку мероприятий по задержанию "вагнеровцев" и то, что ее финальный этап перенесли по решению высшего военно-политического руководства.
В ГБР уточнили, что проверят материалы и их подлинность, а также установят перечень военнослужащих, которые имели доступ к ним и могут быть причастны к утечке. Если подозреваемых найдут и докажут их вину, им грозит от 2-х до 5-ти лет лишения свободы.
Напомним, что 17 ноября журналисты-расследователи Bellingcat и The Insider обнародовали фильм об уникальной операции спецслужб Украины, во время которой из России вывезли 33 боевика ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе. Их должны были арестовать в Украине, но операция была сорвана, поэтому боевиков задержали силовики Беларуси.
Украина направила Беларуси официальный запрос на экстрадицию "вагнеровцев", но 14 августа власти Беларуси передали боевиков Москве.
Одним из первых, кто распространил информацию о провале упомянутой спецоперации и заявил, что это произошло из-за утечки информации из ОП, был украинский журналист Юрий Бутусов .
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