ГБР проведет заочное расследование в отношении Януковича

20:01 02 августа Киев, Украина

Печерский райсуд столицы разрешил Госбюро расследований (ГБР) провести спецрасследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Поскольку экс-президент сейчас скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора — в Российской Федерации, такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении него в его отсутствие (in absentia).

“По данным следствия, бывший глава государства, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, используя имеющиеся полномочия Президента Украины, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими Председателем СБУ и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 года организовал применения сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов”, — указано в сообщении.

Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам.