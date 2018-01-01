ГБР: против Луценко и Порошенко открыто уголовное дело

Госбюро расследований открыло уголовное производство против экс-генпрокурора Луценко и бывшего президента Украины Порошенко.
Соответствующий документ опубликовали в сети во вторник, 18 августа.
В чем обвиняют Луценко и Порошенко?
Дело заведено 11 августа по факту незаконного лишения гражданства на тот момент нардепа Андрея Артеменко в 2017 году.
Как рассказал адвокат Виталий Сердюк, президент Порошенко и, на тот момент, генпрокурор Луценко были осведомлены об отсутствии гражданства у Артеменко и стали организаторами фальсификации документа. Якобы из-за инициативы Артеменко урегулировать ситуацию на Донбассе Порошенко с Яценюком решили лишить политика украинского паспорта.
В чем обвиняют Луценко и Порошенко?
Дело заведено 11 августа по факту незаконного лишения гражданства на тот момент нардепа Андрея Артеменко в 2017 году.
Как рассказал адвокат Виталий Сердюк, президент Порошенко и, на тот момент, генпрокурор Луценко были осведомлены об отсутствии гражданства у Артеменко и стали организаторами фальсификации документа. Якобы из-за инициативы Артеменко урегулировать ситуацию на Донбассе Порошенко с Яценюком решили лишить политика украинского паспорта.
По словам Сердюка, такой ход - один из способов борьбы с политическими оппонентами, который на территории Украины уже стал системным: "Такие действия были совершены как в отношении Андрея Артеменко, так и в отношении Михаила Саакашвили, Александра Боровика и других".