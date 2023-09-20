ГБР передало арестованный вертолет Жеваго ВСУ

12:01 20 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Государственное бюро расследований (ГБР) инициировало передачу арестованного вертолета Вооруженным силам Украины, владельцем которого является бывший нардеп и акционер банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго.Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Арестованный благодаря ГБР вертолет экс-нардепа и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ", — говорится в сообщении.

По решению военного командования Украины для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета, добавили в ГБР.

Напомним, 21 марта Госбюро расследований инициировало арест вертолета Жеваго.

"Суд принял соответствующее решение на основании материалов собранных следователями ГБР. Это воздушное судно принадлежит подконтрольному бывшему депутату юридического лица. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины", - говорилось в сообщении ГБР.

3 августа НАБУ и САП сообщили владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда в обмен на решение в его пользу по хозяйственному делу.