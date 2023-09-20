ГБР передало арестованный вертолет Жеваго ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) инициировало передачу арестованного вертолета Вооруженным силам Украины, владельцем которого является бывший нардеп и акционер банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По решению военного командования Украины для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета, добавили в ГБР.
Напомним, 21 марта Госбюро расследований инициировало арест вертолета Жеваго.
3 августа НАБУ и САП сообщили владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда в обмен на решение в его пользу по хозяйственному делу.
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