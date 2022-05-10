ГБР объявило Илью Киву в международный розыск

15:11 10 мая Киев, Украина

Следователи Госбюро расследований (ГБР) завершили следствие и собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Илья Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.



Следователи установили, что Кива, находясь в рф, принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении. Экс-депутат публично призвал высшее руководство россии к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить украинского президента Владимира Зеленского и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашего государства.