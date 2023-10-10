ГБР активно расследует 260 уголовных дел в сфере военного комплектования

В текущем 2023 году Государственное бюро расследований (ГБР) активно занимается расследованием 260 уголовных дел, связанных с деятельностью территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий, как сообщило ГБР.
Согласно данным, ГБР уже направило в суд 21 обвинительный акт, касающийся 35 человек, и подозревает еще 58 лиц. В рамках этих уголовных производств были зафиксированы случаи взятия взяток должностными лицами, общей суммой почти 4 миллиона гривен.
Бюро также отмечает, что суды наложили арест на имущество лиц, причастных к коррупционным схемам, на общую сумму более 3,2 миллиона гривен.
Согласно данным, ГБР уже направило в суд 21 обвинительный акт, касающийся 35 человек, и подозревает еще 58 лиц. В рамках этих уголовных производств были зафиксированы случаи взятия взяток должностными лицами, общей суммой почти 4 миллиона гривен.
Бюро также отмечает, что суды наложили арест на имущество лиц, причастных к коррупционным схемам, на общую сумму более 3,2 миллиона гривен.
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