«Газпром» продолжает сокращать транзит газа через Украину

В сутки через Украину транспортируется до 87,7 миллионов кубометров газа. О таких данных свидетельствует заявление председателя «Оператора ГТС Украины».
В это же время, «Газпром» в очередной раз не забронировал помощь в газопроводе «Ямал-Европа» и «снизил транзит через Украину со 109 млн кубометров в сутки до 87,7 млн», — уточнил глава «ОГТСУ».
В результате, считает специалист, Европа была вынуждена установить рекордные отборы топлива из газовых хранилищ ввиду уменьшения «Газпромом» объемов транзита газа в Евросоюз через Украину и Польшу. Отборы топлива стали максимальными, если отсчитывать от начала сезона отопления, и достигли рекордных 762 миллионов кубических метров. К тому же зафиксирован рекорд (с 2011 года) по подъему топлива.
По словам члена дирекции «Оператора ГТСУ», существенно уменьшилась наполненность ПГХ (до 62,9 миллиардов кубометров), что на сегодня составляет всего 58,3% от максимального объема, а это меньше, чем в 2020 году на 22 миллиарда кубометров.
Он также подчеркнул, что на самом деле, в данной ситуации речь не идет об экономических решениях, поскольку поставки снижаются на фоне высокой стоимости газа в Европе. Следовательно, считает глава ОГТСУ, Россия пытается увеличить политическое давление с целью запустить «Северный поток-2» на своих условиях.
В это же время, «Газпром» в очередной раз не забронировал помощь в газопроводе «Ямал-Европа» и «снизил транзит через Украину со 109 млн кубометров в сутки до 87,7 млн», — уточнил глава «ОГТСУ».
В результате, считает специалист, Европа была вынуждена установить рекордные отборы топлива из газовых хранилищ ввиду уменьшения «Газпромом» объемов транзита газа в Евросоюз через Украину и Польшу. Отборы топлива стали максимальными, если отсчитывать от начала сезона отопления, и достигли рекордных 762 миллионов кубических метров. К тому же зафиксирован рекорд (с 2011 года) по подъему топлива.
По словам члена дирекции «Оператора ГТСУ», существенно уменьшилась наполненность ПГХ (до 62,9 миллиардов кубометров), что на сегодня составляет всего 58,3% от максимального объема, а это меньше, чем в 2020 году на 22 миллиарда кубометров.
Он также подчеркнул, что на самом деле, в данной ситуации речь не идет об экономических решениях, поскольку поставки снижаются на фоне высокой стоимости газа в Европе. Следовательно, считает глава ОГТСУ, Россия пытается увеличить политическое давление с целью запустить «Северный поток-2» на своих условиях.
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