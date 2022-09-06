Газовая война с Европой обернется для россии катастрофой

14:42 06 сентября Киев, Украина

Газовая война с Европой обходится российскому бюджету более чем в миллиард рублей в день, а готовящиеся Еврокомиссией ограничения цен на российский газ сулят путину поражением в этой войне. 
 
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Путин использует энергию как оружие, сокращая поставки и манипулируя нашими энергетическими рынками. Он потерпит неудачу. Европа победит. Еврокомиссия готовит предложения, чтобы помочь уязвимым домохозяйствам и предприятиям справиться с высокими ценами на энергию», — написала в Twitter фон дер Ляйен.
По ее словам, Еврокомиссия готовит меры по ограничению цен на российский трубопроводный газ. Также Брюссель предложит помощь уязвимым домохозяйствам и предприятиям и поддержку производителям электроэнергии, которым не хватает ликвидности из-за скачков цен на газ.

По данным Bloomberg, страны ЕС обсудят введение потолка цен на газ из россии на технической встрече 7 сентября. Предлагается два возможных инструмента для сдерживания цен: лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время чрезвычайной ситуации для регионов, которые пострадают от перебоев с поставками. При этом в документе ЕС отмечается, что потолок цен на газ стоит вводить лишь в том случае, если страны готовы к полному прекращению поставок.

В закрытом докладе правительства россии ущерб от прекращения поставок в ЕС оценивается в 400 млрд рублей в год, или в 1,1 млрд рублей в день. Из-за газовой войны, в ходе которой «Газпром» добивается снятия технологических санкций, экспорт монополии упал на 59%, а добыча — на 34%. За один месяц бюджет потерял 33,7 млрд рублей налога на добычу газа.
«Такие путинские трюки, как снижение поставок природного газа в Европу, в действительности нанесли многократно больший ущерб российской экономике, чем европейской. Потери россией доходов от экспорта нефти и газа приближаются к катастрофическим, учитывая растущие государственные расходы, дефицит бюджета и истощающиеся золотовалютные запасы», — отмечали исследователи Йельского университета Джеффри Сонненфелд и Стивен Тиан.