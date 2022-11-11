Гауляйтер Балицкий заявил о возможной эвакуации Запорожской области

Бывший народный депутат от Партии регионов Евгений Балицкий, которого москва поставила "гауляйтером" временно оккупированных районов Запорожья, заявил о возможном вывозе жителей населенных пунктов, расположенных у линии фронта.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на его заявление.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на его заявление.
В то же время запорожский "гауляйтер" подчеркнул, что эта эвакуация не будет происходить в аннексированный Крым и регионы россии. Вывозить людей оккупанты планируют вглубь временно занятых территорий Запорожской области.
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