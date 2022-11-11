Гауляйтер Балицкий заявил о возможной эвакуации Запорожской области

17:56 11 ноября Киев, Украина

Бывший народный депутат от Партии регионов Евгений Балицкий, которого москва поставила "гауляйтером" временно оккупированных районов Запорожья, заявил о возможном вывозе жителей населенных пунктов, расположенных у линии фронта.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на его заявление.
 
"Если будут обстрелы на линии фронта и это будет связано с повышенной угрозой жизни людей, значит, возможно, такие меры будут принимать", - сказал Балицкий.
 
В то же время запорожский "гауляйтер" подчеркнул, что эта эвакуация не будет происходить в аннексированный Крым и регионы россии. Вывозить людей оккупанты планируют вглубь временно занятых территорий Запорожской области.