Гауляйтер Балицкий заявил о возможной эвакуации Запорожской области

17:56 11 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на его заявление. Бывший народный депутат от Партии регионов Евгений Балицкий, которого москва поставила "гауляйтером" временно оккупированных районов Запорожья, заявил о возможном вывозе жителей населенных пунктов, расположенных у линии фронта.Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на его заявление.

"Если будут обстрелы на линии фронта и это будет связано с повышенной угрозой жизни людей, значит, возможно, такие меры будут принимать", - сказал Балицкий.

В то же время запорожский "гауляйтер" подчеркнул, что эта эвакуация не будет происходить в аннексированный Крым и регионы россии. Вывозить людей оккупанты планируют вглубь временно занятых территорий Запорожской области.