Гаубицы, гранатометы и боеприпасы: Эстония приняла новый пакет военной помощи для Украины

12:24 19 января Киев, Украина





Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас, этот пакет является самым большим, который когда-либо предоставляла Эстония Украине. Правительство Эстонии 19 января одобрило предоставление Украине очередного пакета военной помощи для противостояния российской агрессии, в который войдут гаубицы , гранатометы и боеприпасы Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас, этот пакет является самым большим, который когда-либо предоставляла Эстония Украине.

"Сегодня правительство решило прислать от Эстонии крупнейший на сегодняшний день пакет помощи тяжелого вооружения Украине. Таким образом, наша общая военная помощь Украине составляет более 1% нашего ВВП", — отметила она.

По словам чиновника, в пакет вошли гаубицы, гранатометы и боеприпасы, о которых просила Украина

"Мы все хотим, чтобы война закончилась, но россия послала четкий сигнал, что она хочет продолжать свою агрессивную войну. Несмотря на потери в живой силе и технике, у россии все еще есть тысячи танков, бронетехники и артиллерии на своих складах, готовых к использованию в войне , - подчеркнула Кая Каллас.

Она добавила, что у россии также огромная рабочая сила и будет продолжать мобилизовать сотни тысяч человек. Кроме того, рф увеличила рабочую нагрузку и мощность своей военной промышленности.

"Вот почему все трансатлантическое сообщество должно делать больше и оказывать военную помощь в больших масштабах и скорее для обеспечения победы Украины. российская агрессия имеет цену для всех нас — цену, которую мы платим в евро, а Украина — человеческими жизнями", — подчеркнула премьер-министр. ерка Эстонии.

На сайте эстонского правительства отмечается , что пакет военной помощи в этот раз состоит из гаубиц, боеприпасов, средств артиллерийской поддержки и гранатометов. Общая стоимость пакета составляет около 113 миллионов евро, что увеличивает военную помощь Эстонии Украине до 370 миллионов евро.



Президент Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию за помощь.



Искренне благодарен премьеру Каи Каллас за крупнейший пакет военной помощи, объявленный сегодня, включая гаубицы, гранатометы и боеприпасы. Эстония делами продемонстрировала искреннюю поддержку Украине в борьбе с агрессором. Мы это ценим", - отметил он.