Гаубицы, гранатометы и боеприпасы: Эстония приняла новый пакет военной помощи для Украины

Правительство Эстонии 19 января одобрило предоставление Украине очередного пакета военной помощи для противостояния российской агрессии, в который войдут гаубицы, гранатометы и боеприпасы.
Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас, этот пакет является самым большим, который когда-либо предоставляла Эстония Украине.
Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас, этот пакет является самым большим, который когда-либо предоставляла Эстония Украине.
По словам чиновника, в пакет вошли гаубицы, гранатометы и боеприпасы, о которых просила Украина
Она добавила, что у россии также огромная рабочая сила и будет продолжать мобилизовать сотни тысяч человек. Кроме того, рф увеличила рабочую нагрузку и мощность своей военной промышленности.
На сайте эстонского правительства отмечается , что пакет военной помощи в этот раз состоит из гаубиц, боеприпасов, средств артиллерийской поддержки и гранатометов. Общая стоимость пакета составляет около 113 миллионов евро, что увеличивает военную помощь Эстонии Украине до 370 миллионов евро.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию за помощь.
Искренне благодарен премьеру Каи Каллас за крупнейший пакет военной помощи, объявленный сегодня, включая гаубицы, гранатометы и боеприпасы. Эстония делами продемонстрировала искреннюю поддержку Украине в борьбе с агрессором. Мы это ценим", - отметил он.
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