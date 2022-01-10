Гармаш рассказал о новых условиях РФ для проведения переговоров ТКГ
20:28 27 Апрель Киев, Украина
Представители ОРДЛО являются официальными участниками переговорного процесса ТКГ
и представлять они будут "интересы" РФ, в свою очередь Кремль потребовал, чтобы на переговорах ТКГ не было вынужденных переселенцев из Донбасса.
"К сожалению, представители ОРДЛО уже легализованы в переговорном процессе, хотя это противоречит Минским соглашениям. Та сторона хочет, чтобы у этих людей была монополия на представление ОРДЛО, чтобы мы не представляли ОРДЛО, как выехавшие оттуда", - сказал он.
Также на своей странице в Facebook Гармаш написал, что целью россиян является "выбросить из переговорного процесса переселенцев", которые сильно мешают России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта.
"Надеюсь, что наше руководство, в своем стремлении к миру, не забудет о том, из-за чего вообще вся эта война и ради чего многотысячные жертвы. Цель – не мир любой ценой, цель – территориальная целостность и суверенитет над всей территорией, то есть – сохранение государственности Украины. Субъективизация ОРДЛО (а по сути – "автономия" "ДНР"-"ЛНР") с этой целью никак не коррелируется. И любой шаг в направлении их субъективизации путем нашего вытеснения из переговорного процесса ведет к реализации цели Москвы, а не Украины", - считает Сергей Гармаш.
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