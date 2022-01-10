Гармаш рассказал о новых условиях РФ для проведения переговоров ТКГ

20:28 27 Апрель Киев, Украина

Представители ОРДЛО являются официальными участниками переговорного процесса ТКГ и представлять они будут "интересы" РФ, в свою очередь Кремль потребовал, чтобы на переговорах ТКГ не было вынужденных переселенцев из Донбасса.

Об этом рассказал член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш

"К сожалению, представители ОРДЛО уже легализованы в переговорном процессе, хотя это противоречит Минским соглашениям. Та сторона хочет, чтобы у этих людей была монополия на представление ОРДЛО, чтобы мы не представляли ОРДЛО, как выехавшие оттуда", - сказал он.

Также на своей странице в Facebook Гармаш написал, что целью россиян является "выбросить из переговорного процесса переселенцев", которые сильно мешают России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта.