Галущенко: сегодняшний удар по энергетике Украины – самый масштабный с начала войны

18:58 15 ноября Киев, Украина

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть и для соседних стран.

"Сегодня снова россия наносит масштабные ракетные удары по объектам энергетики. Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны", - сообщил он.

По его словам, атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых государств-соседей.

"Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения", — добавил Галущенко.

По его словам, после поражений на военной и международной аренах рф предпринимает "очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный ущерб нашей энергосистеме в преддверии зимы".