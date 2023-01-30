Гайдая могут снять с должности главы Луганской ОВА

12:52 30 января Киев, Украина

Есть вероятность, что Сергея Гайдая в скором времени могут уволить с должности главы Луганской областной военной администрации. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники.

"В ближайшее время должность главы ОВА может потерять Сергей Гайдай из Луганской области, которого хотят отправить послом в Казахстан", - говорится в публикации.



Отмечается, что сейчас глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба занимаются поиском новых глав ОГА. Желающих возглавить Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую области не много, ведь эти регионы лежат на направлениях потенциального нового наступления армии рф.



Как известно, Сергей Гайдай возглавляет Луганскую областную государственную администрацию (ранее областную ОГА) с 25 октября 2019 года.