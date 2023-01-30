Гайдая могут снять с должности главы Луганской ОВА

Есть вероятность, что Сергея Гайдая в скором времени могут уволить с должности главы Луганской областной военной администрации. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники.
Отмечается, что сейчас глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба занимаются поиском новых глав ОГА. Желающих возглавить Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую области не много, ведь эти регионы лежат на направлениях потенциального нового наступления армии рф.
Как известно, Сергей Гайдай возглавляет Луганскую областную государственную администрацию (ранее областную ОГА) с 25 октября 2019 года.
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