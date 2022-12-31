Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ходе деоккупации Луганщины по состоянию на утро субботы, 31 декабря.

Как отмечает Гайдай, россияне в Луганской области истощены из-за собственной бессмысленной тактики.

Глава ОВА сообщает также, что в январе-феврале россиян ожидает очередная волна мобилизации.

Кроме того, Гайдай прогнозирует, что деоккупация Кременной откроет ВСУ путь для освобождения других стратегически значимых населенных пунктов области.

"Когда освободим Кременную, откроем дорогу на Старобельск, а также путь на Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Последнее рассредоточит силы россии под Бахмутом. Оккупанты будут обороняться даже в Луганске", - уверяет глава ОВА.

Гайдай также уверяет: коллаборанты понимают, что повторения 2014 для них не будет - наказание неизбежно, поэтому постоянно думают, куда будут бежать из Луганщины.

Накануне сообщалось, что украинские защитники освободили поселок Новоселовское в Луганской области.