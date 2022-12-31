Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ходе деоккупации Луганщины по состоянию на утро субботы, 31 декабря.
Как отмечает Гайдай, россияне в Луганской области истощены из-за собственной бессмысленной тактики.
Глава ОВА сообщает также, что в январе-феврале россиян ожидает очередная волна мобилизации.
Кроме того, Гайдай прогнозирует, что деоккупация Кременной откроет ВСУ путь для освобождения других стратегически значимых населенных пунктов области.
Гайдай также уверяет: коллаборанты понимают, что повторения 2014 для них не будет - наказание неизбежно, поэтому постоянно думают, куда будут бежать из Луганщины.
Накануне сообщалось, что украинские защитники освободили поселок Новоселовское в Луганской области.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии