G7 призвали рф вернуть контроль над оккупированной Запорожской АЭС Украине
18:19 10 августа Киев, Украина
Министры иностранных дел стран Большой семерки призвали россию вернуть Украине контроль над оккупированной Запорожской АЭС .
Заявление стран G7 опубликовано в среду, 10 августа.
"Мы обращаемся к россии с призывом
, чтобы она немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному владельцу, Украине, а также вернула контроль над всеми ядерными объектами в пределах признанных на международном уровне границ Украины для обеспечения безопасной работы этих объектов", - говорится в заявлении.
В G7 также приветствовали усилия МАГАТЭ по "укреплению ядерной безопасности в Украине".
"На этом фоне мы подчеркиваем важность содействовать миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения проблем с ядерной безопасностью и гарантий при соблюдении полного суверенитета Украины", - сказано в документе.
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