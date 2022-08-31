G7 призвали рф вернуть контроль над оккупированной Запорожской АЭС Украине

Заявление стран G7 опубликовано в среду, 10 августа.

В G7 также приветствовали усилия МАГАТЭ по "укреплению ядерной безопасности в Украине".

"На этом фоне мы подчеркиваем важность содействовать миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения проблем с ядерной безопасностью и гарантий при соблюдении полного суверенитета Украины", - сказано в документе.