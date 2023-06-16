G7 лидеры обсудят мирный саммит по Украине на предстоящей встрече в Японии

Мирный саммит, посвященный Украине, станет главной темой обсуждения лидерами стран "Группы семи" (G7) в Японии на предстоящей неделе.
Информация о таком развитии событий была передана официальным представителем Европейского союза, который ознакомился с подробностями обсуждений.
Согласно источнику, "лидеры экономически развитых стран, входящих в состав G7, планируют обсудить идею о проведении международного мирного саммита по Украине во время встречи в Хиросиме на этой неделе".
Такое заявление было опубликовано агентством Reuters. Саммит G7 запланирован на период с 19 по 21 мая в японском городе Хиросима.
В ходе мероприятия лидеры стран G7 также обсудят возможное использование замороженных российских активов.
Информация о таком развитии событий была передана официальным представителем Европейского союза, который ознакомился с подробностями обсуждений.
Согласно источнику, "лидеры экономически развитых стран, входящих в состав G7, планируют обсудить идею о проведении международного мирного саммита по Украине во время встречи в Хиросиме на этой неделе".
Такое заявление было опубликовано агентством Reuters. Саммит G7 запланирован на период с 19 по 21 мая в японском городе Хиросима.
В ходе мероприятия лидеры стран G7 также обсудят возможное использование замороженных российских активов.
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